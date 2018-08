’Wereld wachtte op onze Shannon’

Shannon Mak werd levenloos in de plaats Sta Venera gevonden, tussen twee auto’s.

Sliema - Nederland was niet groot genoeg voor Shannon Mak. De 30-jarige geboren Monnickendamse die vrijdagochtend op Malta omkwam, wilde de wereld ontdekken. Ze leefde al in Zuid-Afrika, Amerika, en genoot nu al jaren van het leven op het eiland in de Middellandse Zee. Maar haar moederland vergéten, dat deed ze nooit, benadrukt haar familie – die zaterdag op Malta was aangekomen – in een emotioneel interview met De Telegraaf.