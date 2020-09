Futures Damrak tonen openingswinst

Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de activiteit in de omvangrijke industrie in augustus is gestegen tot het hoogste niveau sinds begin 2011. De groei viel ook hoger uit dan verwacht. Volgens kenners geeft vooral de overzeese vraag het herstel van de Chinese industrie een flinke duw in de rug.

Aan het overnamefront kondigde chemicaliëndistributeur IMCD aan zijn Zuid-Afrikaanse branchegenoot Siyeza Fine Chem Propriety te kopen. De deal, waarvan geen financiële details werden gemeld, moet nog dit jaar worden afgerond. Siyeza houdt kantoor in Johannesburg. De onderneming heeft 27 mensen in dienst en was in 2019 goed voor een omzet van 11,7 miljoen euro.

Betalingsdienstverlener Adyen en LiveChat Service gaan samenwerken en hun producten combineren. Daardoor kunnen klanten direct afrekenen in een conversatie met een klantenservice, ongeacht het gebruikte contactkanaal. De twee worden daarmee een directe concurrent van het recent op de Amsterdamse beurs genoteerde techbedrijf CM.com.

Boskalis gedaagd

Ook Boskalis staat in het nieuws. De baggeraar wordt voor de rechter gedaagd door de Nederlandse mensenrechtenorganisatie Both Ends. Het bedrijf zou bij de uitbreiding van een haven in Indonesië de rechten van vissers schenden.

Alfen kondigde aan laadpalen te gaan leveren aan Volkswagen in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om tientallen laadpalen voor de terminals waar ingevoerde VW-modellen aan land komen in Groot-Brittannië. Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.

De Europese beurzen verloren maandag opnieuw terrein. De AEX-index sloot 1,4 procent lager op 549,20 punten en de MidKap daalde 0,8 procent tot 803,75 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,1 procent.

De Londense beurs was gesloten. Ook Wall Street ging overwegend omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent in de min op 28.430,05 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent.

De euro was 1,1990 dollar waard tegen 1,1944 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 43,05 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 45,78 dollar per vat.