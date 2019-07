Zomervakantie begint ook in laatste regio: allemaal in de file

Op vrijdagmiddag en zaterdag verwacht de ANWB in België veel vertraging door wegwerkzaamheden. In Duitsland en Frankrijk wordt zaterdag de grootste drukte verwacht. In Duitsland wordt op ruim 500 plaatsen aan de weg gewerkt. De ANWB waarschuwt voor langere wachttijden bij de Mont Blanctunnel richting Italië in Frankrijk.

Ook in Zwitserland en Oostenrijk vormen tunnels waarschijnlijk de grootste knelpunten. Zaterdag kan de wachttijd voor de Gotthardtunnel oplopen tot ruim een uur. In Oostenrijk wordt vakantieverkeer bovendien geweerd van lokale wegen bij Tirol en het Salzburgerland. Daardoor zal het op de snelwegen drukker zijn.

In Nederland verwacht de ANWB vrijdagmiddag de meeste files rond Nijmegen door de slotdag van de Vierdaagse en werkzaamheden op de N235.