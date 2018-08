Boek is weer in opmars in Deventer

De piek van de drukte lag in de ochtend, dat had waarschijnlijk te maken met de warmte. Maar het bleef toch nog lang druk.

,,De verkoop was goed. We merken ook dat steeds meer jonge mensen op de markt komen. Het boek is duidelijk op de weg terug. Vijf jaar geleden was er sprake van een dip, maar we merken dat het nu aantrekt. Het boek is zeker nog niet weg'', aldus een woordvoerder van de organisatie.

Naar schatting besteden de bezoekers elk jaar tussen de 800.000 en 900.000 euro aan boeken op de markt.