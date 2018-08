Vredesakkoord getekend in Zuid-Soedan

Er werden de afgelopen maanden meermalen vredesakkoorden gemeld en wapenstilstanden afgesloten, maar de vredesovereenkomst die zondag is gesloten is de eerste die is goedgekeurd door alle politieke partijen van het land.

Zuid-Soedan bestaat als land pas sinds 2011, toen het zich losmaakte van Soedan. Het gewapende conflict begon twee jaar later, door een conflict tussen president Salva Kiir en zijn toenmalige vicepresident Riek Machar. Zij behoren tot verschillende stammen. De vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen verliepen lange tijd moeizaam.

Het land is straatarm en het aantal inwoners wordt geschat op circa 12 miljoen. Een kwart daarvan is door het oorlogsgeweld ontheemd.