Hittegolf op laatste benen: échte regen op komst

Het wordt nog precies twee dagen puffen en steunen, vertelt Yannick Damen van Weeronline.nl. „Alsof het niets is”, lacht de meteoroloog. „Het wordt de komende dagen wederom echt hartstikke heet. We zijn er inmiddels aan gewend geraakt, maar het wordt nog twee dagen zo’n 35 tot lokaal misschien wel 38 graden”, legt hij uit. Maar hij heeft goed nieuws voor wie wel een beetje klaar is met de hitte: „Het ziet ernaar uit dat dit het laatste wapenfeit van deze hittegolf wordt. Want woensdag en daarna gaat de temperatuur echt naar beneden.”

Normaal

Wordt het dan koud in Nederland? Winterjas aan? Nee hoor. Het wordt ’heel normaal Nederlands zomerweer’. „Met hier en daar een bui en een graad of 24”, aldus Damen. „In de nachten koelt het misschien zelfs wel af tot 13 graden. En dat is al lang geleden.”

Toch heerste er op internet afgelopen weekend enige consternatie over het al dan niet ontstaan van een tropische storm boven de Noordzee, later deze week. Bepaalde weermodellen leken een cycloon te voorspellen, maar weermannen die daarin geloofden ’hebben zich laten foppen’, zegt Yannick Damen. „De voorspelling leek erop, maar een tropische storm heeft een warme kern. Dat had deze voorspelling niet.”

En voor een tropische orkaan van Irma-achtige kwaliteit hoeven we, ondanks het tropische weer, voorlopig ook niet bang te zijn. „Die ontstaan alleen boven zeewater boven de 28 graden”, vertelt Damen. „En de Noordzee is dan wel lekker warm, maar niet warmer dan 22 graden. Om het zeewater zo warm te krijgen moet het echt dágenlang boven de 38 graden zijn en ’s nachts niet onder de 20 komen. Dat gaan we hier echt niet meemaken, zelfs niet in het negatiefste klimaatveranderingsscenario.”

Toch kan de temperatuur van de zee ons in de nabije toekomst overlast bezorgen. Uit een warme Noordzee verdampt veel water en in warme lucht boven de zee kan extra veel regen opgeslagen worden. „Misschien nog niet deze week”, voorspelt weerman Damen. „Maar áls het echt gaat regenen, zou het ook goed los kunnen gaan. Met wateroverlast als resultaat.”