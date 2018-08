Wilders-beveiliger Faris K. voor de rechter

Onze misdaadverslaggever Mick van Wely is erbij en volgt de zaak vanaf 9.00 uur live via twitter. Zijn twitterfeed vind je onderaan dit bericht.

Ze zijn op de hoogte van de meest vertrouwelijke zaken bij leden van het Koninklijk Huis, politici en kroongetuigen. De mannen met de oortjes waken voor de veiligheid van personen die gevaar lopen. Als er ergens binnen de politie honderd procent vertrouwelijkheid mag worden verwacht van medewerkers, is het wel binnen de DKDB.

Broer

Faris K. uit Vleuten was geen onbeschreven blad toen hij na een carrière bij de politie Utrecht in 2013 verkaste naar de DKDB, toen nog de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) geheten. In Utrecht werd hij in 2008 veroordeeld voor het lekken van informatie. Opvallend is dat zijn broer Mohammed ook de fout inging. De broer werd wegens het lekken van informatie het korps uitgeknikkerd.

Bekijk ook: Lekken zijn blamage voor Nederland

K. kreeg de zwaarst mogelijke screening en mocht ondanks zijn verleden en dat van zijn broer gewoon aan de slag bij de DKDB. Bij de dienst rommelde het toen al. In een vertrouwelijk rapport van onderzoeksbureau Cocon dat De Telegraaf inzag, was een van de conclusies dat er door de dienstleiding bij het aannemen van mensen ’meer rekening is gehouden met kwantiteit, dan kwaliteit’.

Obama

In februari 2017 liep Faris K. tegen de lamp en werd hij opgepakt. Hij zocht allerlei persoons- en kentekeninformatie op in de politiesystemen en deelde opnieuw vertrouwelijke informatie met derden. En dat waren geen onschuldige weetjes. Hij verstrekte informatie aan twee vriendinnen over een bezoek aan Nederland van de dochter van president Obama, een nieuw dienstwapen en over Israëlische beveiligers.

Het meest pikante: K. verhaalde uitgebreid over de beveiliging van de woning van Wilders en over voertuigen die voor zijn beveiliging werden gebruikt. Wilders reageerde geschokt op de aanhouding van K.

De schok werd nog groter toen kort na de arrestatie van K. bekend werd dat twee collega’s van de DKDB, Anouar en Omar El M., in 2015 uit de eenheid waren gezet wegens witwassen. ’Ik ben hierover vanmorgen geïnformeerd en ben me opnieuw kapot geschrokken!’, twitterde Wilders op 24 februari 2017. De landelijke eenheid lichtte na de aanhouding van K. de DKDB door. Alle beveiligers werden opnieuw gescreend.

Opscheppen

Wat bewoog Faris K. om zeer vertrouwelijke informatie te lekken? „Het was vooral stoerdoenerij. Opscheppen. Hij heeft nooit het doel gehad om opzettelijke schade aan te richten”, zegt zijn advocaat Peter Plasman. Maar ook al waren het maar vriendinnetjes naar wie K. lekte, de informatie had wel via hen anderen kunnen bereiken.

Maandag is een pro-formazitting. De inhoudelijke behandeling vindt waarschijnlijk pas dit najaar plaats. Of K. zelf komt opdagen is niet duidelijk. „Hij is er nog niet over uit”, aldus Plasman.