Max-hype lijkt dicht bij huis uitgewoed

Scheurde Verstappen eerder deze zomer nog langs volledig oranjegekleurde tribunes bij zijn gewonnen race op de Oostenrijkse Red Bull-ring en later op het Duitse Hockenheim, nu is de animo voor zijn ’thuisrace’ in de Belgische Ardennen minder groot.

Dit bevestigt het Nederlandse ticketbureau SportStadion uit Groningen, dat vorige maand nog het succesvolle Max Verstappen-dorp in Oostenrijk uit de grond stampte. Woordvoerster Marloes Schuitemaker meldt dat er nog ’vele honderden tickets’ te koop zijn voor de Grote Prijs van België op 26 augustus: „Mensen reizen blijkbaar probleemloos naar de verder weg gelegen circuits, maar laten het Belgische circuit dit jaar links liggen.”

Vorig jaar gingen de dertigduizend Nederlandse tickets voor Spa als warme broodjes over de toonbank. Dat de animo dit jaar minder is, kan volgens Schuitemaker samenhangen met het ’wat mindere comfort’ in de Ardennen: „Zo zijn er geen tribuneplaatsen in de aanbieding. Het gaat om staanplaatsen in het gras langs het circuit.”

SportStadion-directeur Stefan van den Berg vreest dat bovendien eerdere slechte ervaringen van Nederlandse autosportfans rond de Formule 1-race bij onze zuiderburen meespelen. „Francorchamps kent wat uitdagingen”, meldt hij.

Nederlandse supporters klaagden afgelopen jaren massaal over de dramatische sanitaire voorzieningen rond het circuit en de urenlange files voor en na de race. Voor velen vergde het zelfs ruim tien uur om na de wedstrijd vanuit de Ardennen weer thuis te komen.

Superfan Dennis Lok uit Coevorden, die alle Max-overwinningen op zijn rug heeft getatoeëerd, blijft ook thuis. „De prijzen langs het circuit zijn belachelijk hoog.”