Schurende ‘Zomergasten’ met Louis van Gaal

Heel wat mensen hadden reikhalzend uitgekeken naar de avond met Van Gaal, die toch al een nogal tumultueuze relatie heeft met de media. Ook heeft hij de reputatie vooral een heilig geloof te hebben in zichzelf. Die indruk ontkrachtte hij niet tijdens deze aflevering van VPRO’s Zomergasten, al toonde hij ook zijn kwetsbare en emotionele kant. Vooral als het ging om de vroegtijdige dood van zijn eerste vrouw Fernanda, zijn gevoelens voor zijn dochters en zijn liefde voor zijn huidige echtgenote Truus.

Titanic

Van Gaal gaf al direct ruiterlijk toe dat er nauwelijks tijd overschoot voor televisie en (bioscoop)films tijdens zijn werkzame leven als coach. Toch kwam het eerste fragment dat hij liet zien uit Titanic. Hij verraste zijn Truus in 1997 door haar in Barcelona op te halen van het vliegveld en haar te trakteren op een avondje in de bios, om vervolgens prompt naast haar in slaap te vallen.

De coach koos voor het moment uit Titanic waarbij hij zelf weer bij zijn positieven kwam: een scène waarin Rose (Kate Winslet) de aandacht van haar redders trekt door op het fluitje van een zwemvest te blazen. Het verband met het geluid van een scheidsrechterfluit legde Louis van Gaal in de uitzending niet. Al bleek dat dus wél de manier om hem wakker te schudden.

Misschien had Janine Abbring ook zo’n fluit moeten meenemen om hem in het gareel te houden. Louis van Gaal is iemand die niet zozeer vloeiend formuleert, maar wel strevend naar een punt waarmee hij de door hem opgeworpen gedachten kan afronden. Dat ging de interviewster vaak niet snel genoeg. Geregeld viel ze hem in de rede. En was tijdens het gesprek ook zó aan het zoeken naar momenten om hem te onderbreken, dat zij aan goed luisteren niet meer toe kwam Zo miste zij als interviewer ook geregeld een schot voor open doel.

’Ik kán niet versnellen’

Abbrings gejaag leidde ook weer tot irritatie bij haar gast, die op zeker moment reageerde op haar gejaag met de opmerking ,,Ik kán niet versnellen, want ik moet het hele verhaal vertellen”.

Na het Titanic-fragment werd in Zomergasten een flinke poos stil gestaan bij Van Gaals jeugd. Hij vertelde over het gezin waarin hij als jongste van 9 kinderen opgroeide. In een herenhuis in de Amsterdamse Watergraafsmeer, met een vader die ziek werd en overleed toen de kleine Louis pas negen was.

Rouwverwerking

Na een kritische analyse van een fragment van Een kwartje per seconde, waar hij als jongkind naar keek, volgde een stukje uit Peyton Place, de moeder aller soaps. Van Gaal: ,,Ik was als laatste het huis uit en keek samen met mijn moeder naar. Als een soort van rouwverwerking.”

Het ontbreken van de klik tussen Abbring en Van Gaal wreekte zich vooral toen het over voetbal en zijn carrière als coach ging, Zij gaf herhaaldelijk toe over weinig voetbalkennis te beschikken, al had zij zich duidelijk wel goed voorbereid. Maar haar gast verviel soms in jargon en Abbring slaagde er dan niet in om de relevante vragen te stellen. Ook bij de kijkers ontstonden daardoor twee kampen, zo bleek op Twitter. Al wezen de meeste beschuldigende vingers over het moeizame verloop van de avond uiteindelijk naar de interviewster.

Mooie momenten

Toch waren er zeker ook mooie momenten. Vooral die waarin Louis van Gaal zonder veel woorden onderstreepte dat hij een groot hart heeft. Hij wijdde een flink fragment aan Coco, zijn ‘fotokind’ dat hij ontmoette via de stichting Spieren voor Spieren, waarvoor zij beiden ambassadeur zijn. Hij vertelde dat hij Coco, die aan een ernstige spierziekte lijdt, als zijn vierde kleindochter beschouwt.

Gevoelig was ook zijn eerbetoon aan zijn beide echtgenotes. Voor de op 39-jarige leeftijd aan kanker overleden Fernanda liet hij Mariah Carey het nummer Hero zingen, voor zijn huidige vrouw Truus was er het prachtige Voor haar van Frans Halsema.

Pensionering

Louis van Gaal, die komende week 67 wordt, onderstreepte in zijn voetbalverhalen telkens dat het belang van het team gaat boven het belang van het individu. In dat licht mag ook zijn beslissing worden gezien om waarschijnlijk niet meer als coach aan de slag te gaan, al wilde hij het woord pensionering niet in de mond nemen. Zijn beslissing, maar duidelijk ook uit liefde. Zijn liefde ‘voor haar’. En dat weten we dankzij Zomergasten dan ook weer.

