Strijd tegen verzilting: sluizen bij Tiel gesloten

Door de stuw bij Hagestein stroomt inmiddels 30 kubieke meter water per seconde, in plaats van de gebruikelijke 8 kubieke meter, zegt een woordvoerder. Hoe lang de sluizen gestremd blijven, is niet bekend. De komende dagen meet Rijkswaterstaat het effect van de maatregelen.

