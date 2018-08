Angst voor tsunami op Gili-eilanden: ’Duizenden begonnen te rennen’

Joey (26) en Amber (24) over Gili Trawangan: „Een mooi eiland maar wat een heftige ervaring”. Ⓒ Eigen foto

GILI - Ook op de populaire toeristenbestemming Gili-eilanden heerste complete paniek na de zware aardbeving zondag. Op de eilanden, dichtbij het epicentrum op Lombok, was er vooral de angst voor een tsunami. „Het engste moment voor ons was het moment dat een paar duizend mensen in paniek tegelijk de heuvel op gingen rennen. Het leek alsof de tsunami kwam. Het was vals alarm”, vertelt de Nederlandse Joey.