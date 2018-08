Ⓒ Persbureau Heitink

ZOELEN - Een ongeval met een tractor bij het Gelderse dorp Zoelen is een twintigjarige man uit het nabijgelegen Kerk-Avezaath fataal geworden. De politie kreeg maandagochtend een melding dat op de Beemdsestraat een tractor in een sloot lag. Die werd uit het water getakeld. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.