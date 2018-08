Elf uitgehongerde kinderen gered uit ondergronds complex

De autoriteiten deden een inval vanwege een noodkreet die afkomstig zou zijn uit het woonkamp. Iemand schreef: „We verhongeren en hebben voedsel en water nodig.”

Het complex in Amalia was vies en verwaarloosd. Ⓒ AFP

Agenten troffen vervolgens de kinderen, drie vrouwen en twee mannen aan. De politie moest een van de mannen overmeesteren. Hij was gewapend en weigerde zich over te geven.

Deze man, Siraj Ibn Wahhaj, is opgepakt en wordt verdacht van ontvoering. Hij wilde zich niet overgeven en was gewapend met een geweer en vier pistolen. Ⓒ AFP

Volgens ABC News is er een compleet wapenarsenaal met munitie gevonden in het kamp. De ’woning’ werd omschreven als een soort ingegraven caravan, afgeplakt met plastic. Er was geen stromend water, geen elektriciteit en geen riolering. Wat betreft eten werden er alleen wat aardappels en droge rijst gevonden.

Hartverscheurend

Eén van de sheriffs vertelt hoe hartverscheurend het was om de uitgehongerde en uitgedroogde kinderen aan te treffen. „We hebben ze al ons water en alle snacks die we konden vinden aan hen gegeven.”

Verdachte Lucas Morten wordt verweten hulp te hebben geboden aan een gezochte voortvluchtige. Ⓒ AFP

De sheriff zegt dat de kinderen van een tot en met vijftien jaar oud „eruit zagen als vluchtelingen uit de derde wereld.” Ze hadden geen schoenen en liepen rond in „vodden.” De kinderen worden opgevangen door de kinderbescherming.

De vrouwen zijn na hun verhoor voorlopig vrijgelaten. Het gaat vermoedelijk om de moeders van de kinderen.

Het complex waar de kinderen onder erbarmelijke omstandigheden leefden, stond in de middle of nowhere. Ⓒ AFP

Peuter van drie vermist

De FBI hield het complex in Taos County al langer in de gaten. Eén van de opgepakte mannen zou er met zijn ontvoerde, driejarige zoontje hebben gewoond en daar was de FBI in eerste instantie naar op zoek. Die peuter is overigens niet aangetroffen.

