Ryanair geschokt door dood Nederlandse piloot

De 45-jarige man, die met zijn Belgische partner in het Spaanse Mijas woonde, kwam niet opdagen, waarna de alarmbellen afgingen.

De vlucht afgelopen vrijdag liep uren vertraging op. Een verbijsterde collega van de man zegt tegen The Sun: „Hij heeft in 15 jaar nooit een vlucht gemist, dus we wisten dat er iets moest zijn toen hij er niet was.”

Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bevestigt de dood van de piloot en condoleert de familie met het verlies.

Onduidelijk is of de zelfmoord iets te maken had met zijn werk als piloot.

Strengere regels

Nog geen maand geleden werd bekend dat de Europese Commissie de regelgeving heeft aangescherpt ten aanzien van de controle op de geestelijke gezondheid van piloten. Luchtvaartmaatschappijen worden voortaan geacht gezagvoerders aan een psychologische test te onderwerpen voordat ze in dienst kunnen treden.

Aanleiding was de tragedie met een toestel van GermanWings in maart 2015. De copiloot liet een Airbus 320 met 150 mensen aan boord tijdens een vlucht van Barcelona naar Düsseldorf opzettelijk neerstorten. Hij was geestesziek en had suïcidale neigingen. Niemand overleefde het drama.

Piloten worden wel jaarlijks medisch onderzocht, maar een check van de psychologische fitheid maakte tot dusver geen deel uit van die routine.

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113. Crisislijn 24/7 open of doe de zelfhulpcursus (www.113.nl). Anoniem en vertrouwelijk.