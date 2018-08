’Vaagheid troef binnen dienst Faris K.’

Dat zei de advocaat van K., Peter Plasman, maandagochtend tijdens de eerste zitting rond het lekken van vertrouwelijke informatie.

De verdachte, oud-beveiliger Faris K., verstrekte onder meer informatie aan een vriendin over de woonsituatie van Wilders. „Maar daarvan zei een van de chefs dat dit toch al op straat lag. In hoeverre is het dan lekken van vertrouwelijke info en hoe duidelijk is het voor mijn cliënt?”

De advocaat zet ook vraagtekens bij de lange periode tussen het moment dat er informatie bij de politie binnenkwam over Faris K. die de interne systemen zou bevragen voor privé-doeleinden, en zijn aanhouding. Dat was in respectievelijk het voorjaar van 2016 en begin 2017. Volgens de officier van justitie werd tijdens het tappen van K. wegens het grasduiden in de systemen pas duidelijk dat hij ook info lekte.

De rechbank besloot maandag dat twee chefs en de leider van het onderzoek tegen Faris K. moeten worden gehoord bij de rechter-commissaris.

Ook Plasman wil een aantal mensen horen, onder wie chefs van de beveiligingsdienst en de voorzitter van Nederlandse Politiebond NPB. De laatste omdat hij veel zou weten van de toenmalige problemen binnen de dienst. Die hebben bij K. volgens Plasman geleid tot frustratie.

De officier heeft maandagochtend aangegeven dat ze graag wil dat delen van het proces achter gesloten deuren moeten worden behandeld. Dit vanwege de gevoeligheid van de informatie. Plasman vindt dat onnodig omdat de gevoeligheden waar het bij K. om ging toch al door deze affaire op straat liggen.