VVD ontkent spreekverbod Kamerlid Van Haga

Ook weet de partij van niets wat betreft de bewering dat hij niet bij zijn ernstig zieke vrouw mocht zijn vanwege een stemming in de Tweede Kamer. Volgens de partij gaat familie in principe altijd voor.

Dat laat een VVD-voorlichter weten als reactie een reconstructie van HP/de Tijd over de integriteitsaffaire rond Van Haga. Ze wijst erop dat ook Van Haga aan HP/de Tijd heeft laten weten zelf te hebben besloten geen interview te geven. Van een spreekverbod is echter geen sprake. „Op zijn portefeuille zelf is hij regelmatig in de pers geweest”, aldus de voorlichter.

Van Haga lag eerder dit jaar onder vuur omdat hij zich als verhuurder van panden in Amsterdam niet aan de regels hield. De integriteitscommissie van de partij besloot echter dat hij als Kamerlid kon aanblijven.

Bekijk ook: Amsterdamse pandjesbaas optimistisch over uitspraak rond integriteit

Bekijk ook: Kamerlid overtreedt verhuurregels