Van seksspeeltjes tot bejaarden als flitsbezorger: dit zijn de meest opmerkelijke 1 aprilgrappen op een rij

HEMA beweert een nieuw item in het assortiment te hebben: binnenstebuiten boxershorts. „Want waarom zou je een onderbroek maar één dag dragen, als het ook twee dagen kan?”, aldus de winkelketen op Instagram.

In het kader van de sneeuwbuien deze dagen belooft Albert Heijn dat de kerststerren weer terug in de schappen komen. Maar in de reacties naast het bericht op Instagram schrijft de supermarktketen: „Grappie natuurlijk!”

Of wat te denken van een nieuwe coronazelftest die Jongerenorganisatie TeamAlert in een persbericht beweert te hebben ontwikkeld, die ook meet of iemand na het gebruik van alcohol of drugs mag rijden na een avondje stappen of een lange festivaldag. Doorklikken op een bijgestuurd linkje leert echter dat het hier, zoals de omschrijving al deed vermoeden, echt om een 1 aprilgrap gaat: „Wilde jij de allernieuwste all-in-one zelftest bestellen, waarmee je kan checken of je nog mag rijden na een avondje stappen?”, zo staat op de site, onder de uitroep: 1 april! „Deze zelftest bestaat niet! We wish...”

In Den Haag zijn ze dit jaar ook niet vies van een 1 aprilgrap. Op Twitter plaatst lijsttrekker Liane den Haan van Fractie Den Haan een foto van nieuw logo vanwege een ’fusie met DENK’. „Na een periode goed te hebben samengewerkt, hebben onze fracties besloten om te fuseren”, schrijft den Haan op Twitter.

Tweede Kamerlid Farid Azarkan van DENK plaatst zelfs een foto van een zogenaamde eerste vergaderig van fractie ’DENKHaan’. „Eerste delegatie als gezamenlijke fractie (DENKHaan ) op bezoek gehad. Interessante gesprek met gedupeerden toeslagen. Positieve start!”

Beemsterkaas belooft op Instagram binnenkort Beemster Graskaas „met échte stukjes gras” in hun boerderijwinkels en het supermarktschap te verkopen.

De Efteling maakt vrijdag bekend te beschikken over een nieuw „volautomatische, gratis kinderopvang. Zo kan jij zónder kinderen genieten van het nieuwe sprookje!”

Op de site schrijft het themapark dat het gaat om „een bijzonder innovatief systeem dat volledig via glasvezel en 5G wordt aangestuurd. Efteling Wonderclaud is gekoppeld aan je Efteling-account. Via de gratis te downloaden Efteling-app krijg je regelmatig updates over je kind. Met snelle SuperWifi punten en de laatste innovaties ben je altijd verbonden met je kind, want die verbinding wil je natuurlijk niet kwijt. Tijdens je bezoek aan het sprookje ontvang je via je Efteling-account updates. Bijvoorbeeld wanneer je kindje zich omdraait, heeft geplast en wanneer de geur in de Wonderclaud verandert. Dan is het een goed moment om even de luier te komen verschonen of de Claud te voorzien van een frisse Droomvlucht-geur!”

De ANWB speelt dit jaar in op de bespottelijke ’ANWB-stelletjes’. Ze komen met een „trouwoutfit speciaal voor ANWB-Stelletjes die het straatbeeld veroveren.”

Flitsbezorger Flink lijkt hun eerste 1 aprilgrap ooit uit te halen met hun aankondiging van een vrij opmerkelijke samenwerking met zorginstelling Groenoord Zorgt. „Vanaf vandaag zijn een aantal cliënten van Groenoord Zorgt bij Flink begonnen als bezorger. Op deze manier blijven de cliënten in beweging en zijn zij actief onderdeel van de maatschappij”, schijft het bedrijf op Instagram naast een video van een oudere dame op een Flink-scootmobiel.

ThePhoneLab, een bedrijf dat smartphone en tablet reparaties uitvoert, maakte bekend vanaf vrijdag ook vibrator reparaties uit te voeren. „Op onze website hebben wij het afgelopen jaar vele aanvragen ontvangen voor reparaties van vibrators. In eerste instantie misschien wat gek, maar we zijn natuurlijk dé specialist voor reparaties, dus waarom ook niet? Een goed werkende vibrator is anno 2022 niet iets waar je je voor hoeft te schamen”, aldus het bedrijf.

Door in deze categorie: Flitsmeister, de app die gebruikers waarschuwt voor filtspalen en andere wegopstakels, kondigt een samenwerking met de erotische webwinkel Easytoys. Samen zouden ze een ’Flitsmeister Ei’ ontworpen hebben. „Veilig (thuis)komen met het Flitsmeister Ei! Wanneer jij je aan de toegestane snelheid houdt, gaat het ei trillen.”

Leisurelands, dat vorig jaar ook al een 1 aprilgrap uithaalde, lijkt het vrijdag opnieuw te proberen. De recreatieparkenbeheerder meldt middels een persbericht dat bezoekers over enkele maanden het hele jaar door kunnen genieten van lekker warm zwemwater op het Heerderstrand. „In de komende jaren volgt de rest.” Op het Heerderstrand zouden zonnecarports worden geplaatst om duurzame energie op te wekken. „De overtollige energie wordt vervolgens gebruikt om het zwemwater te verwarmen”, stelt Leisurelands.