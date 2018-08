Omstanders redden twee kinderen en moeder uit auto in sloot

De automobiliste raakte net na de rotonde op de weg de macht over het stuur kwijt, ramde een lantaarnpaal en kwam in de sloot terecht. Gelukkig voor de moeder en haar twee kinderen, zagen passanten dat er een ongeluk was gebeurd. Onder andere een vrachtwagenchauffeur schoot te hulp. Hij sprong het water in en bevrijdde de moeder en haar kroost.

Bij zijn reddingsactie raakte hij zelf lichtgewond aan zijn been. Hij is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

De moeder en haar kinderen zijn erg overstuur, maar naar omstandigheden gaat het goed met hen.