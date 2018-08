Nederlanders Lombok nog niet massaal terug

„Met Nederlanders die binnen twee weken naar Lombok op vakantie gaan, nemen we contact op om over een alternatieve reisbestemming te spreken, bijvoorbeeld Bali.” Wie toch naar Lombok wil, kan volgens haar gewoon gaan.

Het eiland Gili Trawangan bij Lombok. Mensen wachten op boten. Ⓒ REUTERS

„Op Bali zijn bijna 800 Nederlanders met TUI op vakantie. Op het eiland is nagenoeg geen schade aangericht en de vluchten van en naar het eiland verlopen dan ook gewoon volgens schema”, aldus de woordvoerster. Op Bali is de aardbeving ook gevoeld, waardoor een aantal toeristen zou willen vertrekken. Bij de luchthaven in de hoofdstad Denpasar is voor Nederlandse toeristen een hulppost ingericht.

