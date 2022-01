Familie Nicky Verstappen emotioneel na veroordeling Jos B.: ’Vieze hond!’

Volgens het hof heeft Jos B. Nicky in 1998 ontvoerd vanaf het zomerkamp op de Brunssummerheide, ontucht met hem gepleegd en hem gedood.

De straf is 3,5 jaar langer dan de rechtbank eerder oplegde en een enorme opluchting voor de familie van Nicky. Ze moesten 24 jaar lang wachten op de veroordeling van de man die zij verantwoordelijk houden voor de dood van hun zoon en broertje.

Geen seconde twijfel

Ook al is het nog steeds de vraag hoe de laatste momenten van Nicky zijn geweest, Berthie, Peetje en Femke Verstappen hebben sinds zijn aanhouding in 2018 geen seconde getwijfeld aan de schuld van Jos B. en zijn opgelucht dat het hof er in hoger beroep ook zo over bleek te denken.

Na de uitspraak vielen de familieleden en de advocaten-generaal elkaar in de armen in de zittingszaal, terwijl Jos B. een illusie armer terugliep naar zijn cel.

Vader Peet Verstappen kon het niet laten de veroordeelde wat toe te roepen. Artikel gaat verder onder de video.

Advocaten-generaal Gerard Sta en Eefje Verheijen waren „zeer tevreden” over het oordeel van het hof. Ook al hadden ze twintig jaar geëist, en vond het hof de zwaarste vorm van doodslag en verkrachting van Nicky niet bewezen. Het Openbaar Ministerie stapt in ieder geval níet naar de Hoge Raad, maar dat doet Jos B. wel, liet advocaat Roethof weten.

Volgens de advocaat heeft het hof aan „invulling”, gedaan, wat zou blijken uit de meermalen gebruikte formulering „het kan niet anders dan dat…” Roethof: „De vraag is of die invulling juist is.”

Jos B. tijdens de uitspraak. Ⓒ Petra Urban

’Schrijnend’

Het hof noemde het „schrijnend” dat Jos B. jarenlang de suggestie wekte dat hij op enig moment openheid van zaken zou geven. Hij schermde met een kluisverklaring die pas tijdens het hoger beroep tevoorschijn kwam en door zijn advocaten voor driekwart zwart was gemaakt. In die kluisverklaring stond wat Jos B. ook al in een videoverklaring had gezegd. Hij had Nicky Verstappen op de Brunssummerheide gevonden in het kerstbomenperceel, maar de jongen was al dood. Hij checkte de hartslag en de ademhaling, fatsoeneerde daarna de kleding van de jongen en vertrok vervolgens zonder melding te maken van zijn vondst.

Het hof zegt dat Jos B. zijn verklaringen heeft afgestemd op het dossier, om een verklaring te geven voor de vondst van zijn dna in de onderbroek van Nicky. Ook vindt het hof het veelzeggend dat Jos B. toezegde mee te zullen werken aan dna-verwantschapsonderzoek, maar in werkelijkheid op de vlucht sloeg naar Spanje.

Net als de rechtbank ziet het hof in twee eerdere zedenincidenten in 1984 en 1985 met drie jongens tussen de tien en twaalf jaar oud, bewijs voor de manier waarop Jos B. moet hebben geopereerd met Nicky Verstappen.

Cassatie

Jos B. legt zich niet neer bij de veroordeling tot zestien jaar cel van het hof in Den Bosch vrijdag. B. ontkent. Zijn advocaat Gerald Roethof liet direct na afloop weten in cassatie te gaan. Hij sprak van een „opmerkelijk arrest.” „Het hof heeft zaken ingevuld, het is nu de vraag of dat op de juiste wijze is gebeurd.” De Hoge Raad moet zich nu buigen over de vraag of de procedure juist is verlopen.

De rechtbank Maastricht veroordeelde B. eind 2020 tot 12,5 jaar cel. Volgens Roethof was B. op de hoogte van het risico dat zijn straf hoger zou uitvallen. „Hij blijft erbij dat hij het niet gedaan heeft. Hij is heel duidelijk daarin, hij wil niet zitten voor iets wat hij niet heeft gedaan.”

Volgens Roethof is B. „stuk” van de uitspraak. „Natuurlijk raakt dit hem.”