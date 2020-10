Nikkei begint week licht lager

Ook de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen en de onderhandelingen over een extra coronasteunpakket in Washington bleven boven de markt hangen. De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten eveneens verliezen zien.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,1 procent in de min op 23.494,34 punten. ANA Holdings daalde 1,1 procent. De Japanse luchtvaartmaatschappij gaat circa 3500 banen schrappen vanwege de malaise in de luchtvaartindustrie door de coronacrisis.

Volgens de Japanse krant Yomiuri zal het banenverlies deze week worden aangekondigd in een nieuw strategisch plan. Bij de grootste luchtvaartmaatschappij van Japan werken meer dan 43.000 mensen. Murata Manufacturing klom 2,1 procent. De maker van elektronische componenten en toeleverancier van iPhone-maker Apple verhoogde zijn winstverwachting.

Samsung vlak na overlijden topman

In Hongkong hadden beleggers een vrije dag. De beursgraadmeter in Shanghai leed een tussentijds verlies van 1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,4 procent.

Samsung won 0,3 procent. De topman van het Zuid-Koreaanse technologieconcern, Lee Kun-Hee, is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Lee was bedlegerig sinds hij in 2014 een hartaanval kreeg. Zijn zoon Jay Y. Lee nam sindsdien zijn taken als vicevoorzitter waar.