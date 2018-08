Piep piep piep verdwijnt bij Radio 1

„We passen zo nu en dan de vormgeving aan van NPO Radio 1. Dit najaar vernieuwen we de vormgeving rond het hele uur en die zal inderdaad zonder de drie piepjes zijn”, zo laat een woordvoerder van de NPO weten aan RadioFreak.nl.

Het nieuwe geluid komt ook niet exact meer op het hele uur. „In deze tijd, met nauwkeurige horloges en mobiele telefoons waar de tijd ook op de seconde gelijk loopt, is dit exacte tijdsein niet echt meer nodig.”

Ook digitale luisteraars hebben niets aan een precieze tijdsaanduiding.

Het tijdsein, of de ‘pips’ in vaktermen, bestaat volgens Radiofreak sinds 1948. Toen waren het zes piepjes, in 1991 werden het er drie.

Hier is het nieuwe geluid te horen.