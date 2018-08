Agent treft vuilnisbelt aan in woning, start interventie

Buurtbewoners hadden melding gemaakt van stankoverlast en de Wim Rietveldt, wijkagent, nam een kijkje. De agent trof in de ernstig vervuilde woning veel vuilniszakken, bierblikjes en rommel aan, zo schrijft RTV Rijnmond.

„In verband met vakantie’s etc. zou pas maandag de zaak bekeken gaan worden”, schrijft Rietveldt op Twitter.

Volgens de diender gaf de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb opdracht voor een interventie. De woning is zondag gereinigd, schrijft de agent op Twitter. Ook meldt de diender: „Bewoner moest gewoon huilen van blijdschap.”

Hoewel de woning nu weer aan kant is, is het probleem van de bewoner nog niet over. Volgens wijkagent Rietveldt moet de man psychische hulp krijgen.