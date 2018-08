Drenkeling Scheveningen alsnog overleden

Over de woonplaats en de leeftijd van de man, kan de politie niet veel zeggen. Alleen is duidelijk dat het om een volwassen man gaat.

De man raakte zondagmiddag rond half vijf in de problemen in de zee, ongeveer ter hoogte van strandpaviljoen Sol Beach. Het slachtoffer ademde niet meer en werd na een reanimatie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden.