Dossiers schreeuwen om aandacht

Ⓒ ANP/Hollandse Hoogte/EPA/Sem van der Wal Fotografie

AMSTERDAM - Met een beetje geluk kan het nieuwe kabinet nog invloed uitoefenen op de begroting van volgend jaar. En dat is maar goed ook. Er zijn genoeg dossiers die schreeuwen om aandacht. Verder: een vrouw die net gedumpt was door haar vriend, heeft zijn hele huisraad uit een flat in Rotterdam naar beneden gesmeten. En: Vind je tijdens de spits maar lastig een plekje in de trein? Een speciale app moet ervoor zorgen dat dat voortaan verleden tijd is. Hier lees je alles om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws en mee te kunnen doen aan het gesprek van de dag.