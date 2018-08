Nederlander: ’400 bevingen gehad’

Chaim Fetter (rechts) kan na 13 jaar bloed zweet en tranen op Lombok weer opnieuw beginnen. Ⓒ De Telegraaf

Mataram - Nederlander Chaim Fetter zag in luttele uren zijn levenswerk op Lombok instorten. Na 400 (!) schokken is er vrijwel niks meer over van zijn opvangcentrum voor kinderen Peduli Aak. „De kinderen durven niet eens onder een palmboom te liggen, uit angst dat ze een kokosnoot op hun hoofd krijgen.’’