EU wapent zich tegen sancties VS tegen Iran

Archiefbeeld. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Europese bedrijven die handeldrijven met Iran of economisch actief zijn in het land worden vanaf dinsdagochtend zes uur juridisch beschermd tegen Amerikaanse sancties. Op dat moment stelt de EU het zogenoemde blokkadestatuut in werking dat de herinvoering van de Amerikaanse sancties op hetzelfde tijdstip niet erkent.