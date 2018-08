Tweede landelijke hittegolf een feit

Twee hittegolven in één zomer? Dat gebeurrt niet vaak. Alleen in 1941 en 2006 werden er eerder twee hittegolven in één jaar geconstateerd. Weeronline.nl schrijft: „In deze jaren ging het om twee losse periodes waarin we te maken hadden met hitte. Dit jaar is het feitelijk één lange extreem warme periode, die zaterdag 28 juli op enkele stations onderbroken werd. Toen werd het ’slechts’ 24,2 graden.”

In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Twente is het volgens de weerstations al de 26e dag van de regionale hittegolf. Zo lang duurde een regionale hittegolf niet eerder: het record stamt uit 1994, toen werd er regionaal een hittegolf gemeten van 22 dagen.

Heet, heet, heet!

Maandag en dinsdag zullen de hoogtepunten van deze hittegolf vormen: dinsdag kan in Limburg zeer lokaal 38 graden Celsius worden gemeten. In de rest van het land zal de thermometer tussen de 30 en 35 graden Celsius aantikken, weet Weeronline.nl te melden.

Het absolute warmterecord komt overigens ook in het geding: op 23 augustus 1944 werd er in het Gelderse Warnsveld 38,6 graden Celsius gemeten. Er is een kans dat dit record wordt verbroken.

De extreme hitte zal woensdag in de loop van de dag worden verdreven. Hittehaters zullen aan het einde van de week hun hart kunnen ophalen: er komt regen!