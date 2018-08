Dode en 55 gewonden door explosies Bologna

Veertien gewonden zijn er slecht aan toe, aldus het Italiaanse persbureau Ansa. De brandweer meldde op Twitter dat de vrachtwagen brandbare stoffen vervoerde. Op sociale media zijn foto’s geplaatst van een enorme vuurbal en enkele rookwolken. De explosies hadden plaats in Borgo Panigale, een buitenwijk van Bologna.

De plek van de explosie ligt tussen een belangrijke ringweg en enkele autoshowrooms.

Op beelden op sociale media zijn de explosie en de daarop volgende vlammenzee goed te zien.

Ook worden er veel foto’s en video’s gedeeld van de enorme rookpluim die boven de plek hangt.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De weg is in twee richtingen afgesloten, dus het verkeer kan geen kant op. Er gaan berichten dat de ontploffing op een brug plaatsvond en dat de brug is ingestort.