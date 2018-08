Inferno op snelweg Italië: twee doden en tientallen gewonden

De explosie deed zich voor op een verhoogde snelweg. De ene vrachtwagen vervoerde auto’s, de andere vrachtwagen was op pad met licht ontvlambare stoffen. De ontploffing gebeurde rond lunchtijd, toen het druk was op snelweg A14 in de buurt van afrit 3, vlakbij het vliegveld. Onder de gewonden zouden veel agenten zijn die het verkeer regelden.

Door de ontploffingen stortte een deel van de snelweg in. Op foto’s is een gapend gat te zien. De brand sloeg over naar een terrein met auto’s onder de snelweg. Meerdere voertuigen op dat terrein vatten vlam en explodeerden.

Op sociale media zijn foto’s geplaatst van een enorme vuurbal en zwarte rookwolken. De explosies hadden plaats in Borgo Panigale, een buitenwijk van Bologna. De plek van de explosie ligt tussen een belangrijke ringweg en enkele autoshowrooms. De omgeving is ontruimd.

Op beelden op sociale media zijn de explosie en de daarop volgende vlammenzee goed te zien.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De weg is in twee richtingen afgesloten, dus het verkeer kan geen kant op. Er gaan berichten dat de ontploffing op een brug plaatsvond en dat de brug is ingestort.