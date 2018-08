12,5 jaar cel voor doden vriendin

AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 37-jarige Jason J. veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor het doden van zijn vriendin, een 22-jarige Bulgaarse prostituee. Nadat de man het slachtoffer had gewurgd, stichtte hij brand in haar woning. De brandweer vond het deels verkoolde lichaam van de vrouw op 25 september 2013 in het huis in Amsterdam-West.