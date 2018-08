Verdachte gepakt voor doorrijden na ongeval

De vrouw liep tegen de lamp toen ze zich zondagochtend doodleuk op het politiebureau melde om aangifte te doen van vernieling van haar auto. De politie was juist op zoek naar het wagentype waarin de Harderwijkse bij het bureau kwam aanrijden. Na de aanrijding met de fietser waren op het wegdek auto-onderdelen achtergebleven.

Bekijk ook: Fietser zwaargewond na aanrijding

Omdat de gevonden onderdelen als puzzelstukjes op de auto van de aangeefster pasten, werd haar auto in beslag genomen. Na verhoor verdenkt de politie de eigenaresse ervan ook de bestuurster te zijn die afgelopen vrijdag op de Berkenboomseweg in Hierden een fietser van de weg af reed. Ze ging er na de aanrijding als een speer vandoor. De onfortuinlijke fietser werd door omstanders gevonden.

Hij was door de harde klap met fiets en al het weiland in geslingerd. De man liep hierbij volgens een familielid elf gebroken ribben op. Daarnaast is zijn sleutelbeen gebroken, zit er een scheur in zijn schouderblad en heeft hij een klaplong. De politie heeft de man afgelopen zondag een bezoekje gebracht. Zijn toestand is stabiel, zo bevestigt de familie op Twitter: „Het gaat beter met hem, maar herstel gaat een flinke periode vergen.”