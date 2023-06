Kabinet wil boeren ’perspectief’ bieden na klappen landbouwakkoord

Donderdag werd duidelijk dat het geduld in de Kamer behoorlijk op begint te raken, vooral omdat al jaren gesproken wordt over ’nieuw perspectief’ voor de boerensector. Dat zou Adema’s voorganger -en tevens CU’er- Henk Staghouwer al leveren, maar dat mislukte. Adema wil boeren nog steeds een goede boterham bieden, maar een plan presenteert hij pas in september. Het geklapte landbouwakkoord moet daar een blauwdruk voor zijn. Volgens Adema is het vertrouwen tussen boeren en het kabinet afgelopen maand verbeterd, al is het nog broos. „Ik koester dat, ik wil daarmee door.” Toch gaat hij niet opnieuw onderhandelen met boerenpartijen. „Wij gaan zelf ons plan uitwerken in het kabinet. Maar we doen dat niet zonder overleg met de sector.”

Bekijk ook: Kabinet opperde taks op vlees of zuivel om landbouwakkoord te betalen

Stikstofbeleid

De pijlen zijn tijdens het debat ook op het CDA gericht, aangezien die coalitiepartij heeft aangegeven te willen heronderhandelen over het stikstofbeleid. Linkse oppositiepartijen vinden dat die partij het land en kabinet ’gijzelen’ en vinden zelfs dat er sprake is van ’sabotage’. CDA-Kamerlid Eline Vedder, die landbouwwoordvoerder Derk Boswijk tijdelijk vervangt, zegt juist dat zij het van belang vindt dat ’de sector het mee kan maken’ en roept het kabinet op vaart te maken met allerlei regelingen, bijvoorbeeld om boeren te verplaatsen of voor extra innovatie. Ergernis was er overigens wederom ook over de debatstijl van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij betichtte GL er bijvoorbeeld van ’aan de leiband’ van de BoerBurgerBeweging te lopen nu zij in provincies coalities smeden. Kamerlid Pieter Omtzigt wilde juist een ’reflectie’ van De Groot waarin hij uit zou leggen waarom D66 in vrijwel alle provincies buiten spel blijft staan. Die gaf De Groot overigens niet.

Weglopen

Landbouwminister Adema ventileerde daarnaast nogmaals zijn frustratie over het ’weglopen’ van LTO. Volgens de minister had het kabinet allerlei huiswerk gedaan om LTO op belangrijke punten tegemoet te treden, zelfs op het gebied van ’grondgebondenheid’. „Daar hadden wij nog alternatieven voor in de achterzak.” Dat punt lag al sinds de start van onderhandelingen zwaar op de maag en bleek uiteindelijk één van de breekpunten van het kabinet. Volgens Adema klapte het landbouwakkoord uiteindelijk ook grotendeels door ’een misverstand’. Landbouworganisatie LTO wilde van ministerie voor het laatste overleg een uitgewerkte reactie op hun ’achtpuntenplan’. Tijdens het overleg zouden de partijen daar verder over praten. Maar dat was niet zo begrepen door het departement. „Daar was een misverstand over. Ik was me niet bewust dat wij dat van tevoren zouden aanleveren”, zegt Adema. Ook hielp het niet dat minister-president Mark Rutte op het moment van klappen niet aanwezig was, aldus Adema.