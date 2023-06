LIVE | Kamer debatteert over geklapte landbouwakkoord

Verslaggever Mike Muller doet live verslag van het debat

Het kabinet heeft al aangekondigd in september zelf een pakket aan maatregelen te presenteren die de boerenstand ‘in transitie’ moet brengen. Ook zullen er afspraken worden gemaakt met supermarkten, ketenpartijen en bijvoorbeeld banken. Groot twistpunt tussen het kabinet en LTO was onder meer het verdienvermogen van boeren, dat niet goed zou zijn gegarandeerd. Ook botste men over een koeiennorm (het aantal dieren per hectare) en klonken zorgen over wantrouwen tussen kabinet en boeren. De verwachting is dat het concept-landbouwakkoord daarvoor een blauwdruk gaat vormen. Ministers Piet Adema (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zullen donderdag de vragen van parlementariërs beantwoorden.

Oppositiepartijen zullen naar verwachting de pijlen vooral richten op het CDA. Die partij kondigde eerder aan te willen heronderhandelen over het stikstofbeleid dat de coalitie van VVD, D66, CU en CDA in het coalitieakkoord heeft opgenomen. Afgelopen week poogde Kamerlid Derk Boswijk van het CDA uit te leggen waar zijn partij voor staat, maar die poging leverde alleen maar meer dichte mist op. Boswijk wordt donderdag vervangen in het parlement door zijn collega Eline Vedder omdat de CDA-landbouwwoordvoerder wegens persoonlijke omstandigheden niet in Den Haag kan zijn.