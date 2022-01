Vrouw rooft bankrekeningen ouderen leeg: maar liefst 30.000 buitgemaakt met slinkse truc

De vrouw heeft meerdere slachtoffers gemaakt, onder andere in Huizen, Maarn, Moordrecht en Amsterdam. De politie vermoedt dat zij erg actief is in Midden- en West-Nederland.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Politie

Kleinkind

De oplichter gebruikt steeds dezelfde methode. Maar op 10 december slaagde deze truc alleen niet helemaal. Een ouder echtplaar, dat in Amersfoort in een verzorgingstehuis woont, krijgt een telefoontje van een vrouw die zegt van hun bank te zijn. Hun bankrekening zou zijn gehackt en het geld moet snel naar een veilige rekening worden overgemaakt. Daarom zou een medewerker naar hen komen.

Rond 19.45 uur verschijnt een vrouw bij de receptie van het tehuis met de smoes dat zij een kleinkind is van het echtpaar. De receptioniste weet echter dat dit niet zo is en weigert haar. Vervolgens belt de vrouw, buiten het zicht van de receptioniste, het echtpaar en zij laten haar binnen.

Daar probeert zij in telefonisch contact met de zogenaamde bankmedewerkster het geld van hun rekening over te maken, maar de bank ruikt onraad en blokkeert direct de gehele rekening. Ondanks dat de oplichtster het bijna twee uur blijft proberen, lukt het haar niet en vertrekt zij zonder buit.

Krullend haar

De vrouw heeft een lichte huidskleur, een gezet postuur, is rond de 25 jaar en is ongeveer 1.65 -1.70 meter lang. Ze heeft donkerblond krullend haar tot over haar schouders. Tot half december heeft zij haar haar rood geverfd, maar het is niet zeker te stellen dat zij dit nu nog zo heeft, aldus de politie.