Nederlanders in Portugese vuurzee: ’Alles staat klaar om te vertrekken’

Op Facebook zijn mensen inzamelingsacties gestart om de (veelal vrijwillige) brandweer te voorzien van extra water en energierepen. Ⓒ EPA

Monichique - „Het wordt nijpend hier, dus waarschijnlijk moeten we evacueren”, laat Annelies van der Zee per sms weten kort nadat ze telefonisch heeft verteld over de bosbranden die het zuiden van Portugal teisteren. Sinds zaterdag is al een gebied van meer dan duizend hectare in de as gelegd. Slachtoffers zouden er nog niet zijn. Wel zijn volgens onbevestigde berichten enkele brandweermensen gewond geraakt.