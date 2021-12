Kilo’s drugs en geld aangetroffen bij woningbrand Rotterdam

Dat meldt de politie op hun website. Het is de 31-jarige bewoonster die rond 01.00 uur die nacht melding maakt van de brand in één van de slaapkamers in de woning. Toen de brandweer en de politie onderzoek deden, werd er in deze kamer ruim 33 kilo heroïne aangetroffen en bijna 12.000 euro. De bewoonster werd hierop aangehouden. Vanwege de brand en de nachtelijke uren werd besloten om de woning af te sluiten en te verzegelen.

Ongeveer twee uur later rond 03.10 uur diezelfde nacht, werd bij de politie melding gedaan van een inbraak op hetzelfde adres. Toen de politie aan kwam, troffen zij drie mannen van 27, 37 en 38 jaar aan, zij zijn aangehouden. De agenten troffen vervolgens nog meer verdovende middelen en twee vuurwapens aan. In totaal heeft de politie 45 kilo heroïne, 12.000 euro cash geld en twee vuurwapens in beslag genomen.

Tot nu toe is uit onderzoek gebleken dat de ruimte waar de brand is ontstaan, gebruik werd als versnijdingspand. Hierbij is er een gevaarlijke situatie ontstaan doordat de chemische middelen die bij het versnijdingsproces gebruikt werden een brandgevaarlijke reactie hebben opgewekt. De brand werd op tijd ontdekt en geblust, waardoor uiteindelijk geen slachtoffers zijn gevallen.