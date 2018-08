Ex-PVV'er Heemels ziet af van hoger beroep

Na de uitspraak kondigde Heemels aan in hoger beroep te gaan. Maar maandag liet hij in een verklaring aan de regionale omroep L1 weten dat hij besloten heeft zijn gevangenisstraf uit te zitten. „Hoewel ik nog steeds van mening ben dat er bij het vonnis veel te weinig rekening is gehouden met mijn verslavingsproblematiek en ik daardoor een te forse straf heb gekregen, wil ik een hoger beroep niet meer afwachten”, schrijft Heemels.

Heemels meldt dat hij niet langer wil blijven hangen in het verleden, maar wil werken aan zijn toekomst. „Tijdens een zeer intensieve klinische behandeling in Portugal is ook het stuk acceptatie en verantwoordelijkheid ter sprake gekomen voor alles wat ik heb gedaan tijdens mijn actieve verslaving”, aldus Heemels. „Door de straf die ik heb gekregen te accepteren wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen voor wat ik heb gedaan.”

Plannen voor na gevangenisstraf

„Na de gevangenisstraf hoop ik snel weer terug te kunnen keren in de maatschappij, werk te vinden om mijn schulden af te lossen en een heel nieuw leven op te bouwen”, zo besluit hij zijn verklaring.

Heemels verduisterde het geld tussen 2012 en 2016. Toen de PVV de fraude ontdekte trad Heemels af als Statenlid en stopte met de woordvoering voor Geert Wilders.