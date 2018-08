Jongens niet vervolgd voor dood Valkenburger

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

VALKENBURG - Vier minderjarige jongens worden niet vervolgd voor de dood van een 65-jarige man uit Valkenburg. De man en jongens raakten begin augustus vorig jaar met elkaar in gevecht. De man viel daarbij, werd onwel en overleed later in het ziekenhuis. Uit het definitief sectierapport is gebleken dat de Limburger waarschijnlijk aan hartfalen is overleden en dat er geen direct verband is tussen de knokpartij en zijn dood.