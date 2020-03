GGD Groningen: ’Vindicat-rector verantwoordelijk voor 900 mensen’

De skiliefhebbers vertonen nog geen ziekteverschijnselen. Schuiling: „Ik zat net zelf in de trein terug naar Groningen, ook met mensen met reiskoffers. Moet ik ze dan interviewen, vragen waar ze vandaan komen? Met die redenering kun je Schiphol ook wel sluiten.” De gemeente had goed contact met de corpsleden in Italië: „We hebben elke dag contact gehad met de rector. Ze hebben ook geluisterd, de terugkeer is hun keus.”

De burgemeester van de studentenstad bij uitstek prees donderdagavond vooral de GGD en het RIVM, die plat werden gebeld over de omstreden skitrip van Vindicat: „Die hebben een storm over zich heen gekregen.” De instanties gaan er vooralsnog vanuit dat de skiërs niet besmet zijn. De groep had alle chalets in het dorp afgehuurd en ging weinig om met Italianen. De leden zaten op honderden kilometers afstand van vastgestelde coronahaarden.

Directeur publieke gezondheid Jos Rietveld van GGD Groningen rekent voor dat er inmiddels duizenden Nederlanders uit Italië naar ons land terugkeerden. Daar weten hulpverleners merendeels niks van. Rietveld: „Van Vindicat weten we nog wie het zijn, daar hebben we telkens contact mee gehad en we geven ons advies. Al die andere duizenden dus niet, die traceren we niet als ze samen reizen.” Hij stelt dat Vindicat-rector Floris Hamann „de verantwoordelijkheid heeft genomen voor 900 mensen.” De Groningse instanties zullen ook vrijdag weer verder werken aan de geplande terugkeer van komende zaterdag. Rietveld: „We zullen de bussen waarmee ze reizen opvangen in de regio. De reizigers geven we daar advies of we beantwoorden hun vragen, net als anderen.”