Apple en Facebook verwijderen Alex Jones

Volgens Facebook, waarop Jones 2,4 miljoen volgers heeft, zijn vier pagina’s van Jones en Infowars verwijderd. Deze zouden niet voldoen aan de gebruikersregels van het bedrijf. Zo zou Jones zich schuldig hebben gemaakt aan het beledigen van transgenders, immigranten en moslims, het verheerlijken van geweld en het verspreiden van haat. Apple heeft vijf van de zes podcasts van Jones offline gehaald. „Wij tolereren geen haatzaaiende taal”, aldus een woordvoerster van het bedrijf.

’Dit is een cultuuroorlog’

Een medewerker van Infowars uit zware beschuldigingen tegen het besluit van beide bedrijven: „Dit is censuur. Dit is een cultuuroorlog. Wij hebben een belangrijke rol gespeeld in de verkiezing van Donald Trump. Dit is een gecoördineerde actie om de Democraten aan de macht te krijgen.”

Infowars is verspreider van de complottheorie dat de regering van toenmalig president George Bush achter de aanslagen van 11 september 2001 zit. Ook beweerde Jones dat de schietpartij op de Sandy Hook school in 2012 door de overheid in scène is gezet. Volgens Jones is bij het bloedbad waarbij een man twintig scholieren en zes volwassenen doodschoot, niemand gedood of gewond geraakt. Twee nabestaanden hebben Jones voor de rechter gedaagd wegens deze beweringen en eisen van hem een miljoen dollar. Jones zou luisteraars van zijn programma hebben aangespoord om de twee lastig te vallen.

Streamingdienst Spotify haalde vorige week al een deel van de podcasts van Jones offline en verwijderde maandag alle resterende content.