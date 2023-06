Regionale hittegolf in juni haalt recordlengte

HOUTEN - Het is vrijdag opnieuw zomers warm geworden in Woensdrecht en daarmee is de tiende dag van deze regionale hittegolf een feit. Nooit eerder duurde een regionale hittegolf in juni zo lang, meldt Weeronline.