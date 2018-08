Ronnie Flex trotseert ’zieke turbulentie’ voor optreden

„Zo, we hadden net zieke turbulentie man. Ik pakte de stoel voor me helemaal vast.” Ronnie trekt grote ogen op bij restaurant Can Víctor in Lloret de Mar. De 26-jarige rapper is net van Schiphol gevlogen en geeft die woensdagnacht een optreden in club Privé.

De Capellenaar is de laatste jaren vaste gast op feestjes in het buitenland. Met zo’n 7000 euro per halfuur verdient dat goed. Toch doet hij gemiddeld maar twee buitenlandse shows per week, in plaats van vijf. Want hij heeft vliegangst. „Ik heb het al vaker gezegd: ik ga nooit meer vliegen. Het is voor mij heel lastig om ergens geen controle over te hebben. Daarom zit ik ook niet graag achterop de scooter.” Ronnie hoeft daarom helemaal niet zo nodig naar het buitenland. „Ik vind het in Nederland ook prima. Lekker daar optreden. Af en toe chillen en uitgaan met vrienden.”

Ⓒ ProVisie

Waar Ronnie, samen met Lil’ Kleine, in 2015 nog het hele land in rep in roer bracht met zijn nummer Drank & Drugs, is hij inmiddels een half jaar clean. In januari liet de rapper zich opnemen in een afkickkliniek om van zijn wietverslaving af te komen. „De eerste vier dagen waren moeilijk. Dan zat ik op de bank FIFA te spelen en had ik toch wel zin in een jointje.” Want de wiet sleepte hem eerst over alle uitdagingen heen. „Dingen in het leven leken veel makkelijker. Je denkt er minder over na.” Nu gaat het goed. „Als je gewoon bezig bent met toffe dingen, zoals hier in Lloret met jetskiën en uit eten gaan, is het niet moeilijk om het vol te houden. Ik zie alles opeens lekker scherp en maak het weer bewust mee.”

Ⓒ ProVisie

De rapper zet zijn tanden in een kippenvleugel. Daarna steekt hij een sigaret op. Want dat doet hij nog wel, net als drinken rondom zijn optredens. „Dan is het net nog wat gezelliger man!” Hij is niet nerveus voor zijn optreden vannacht. „Ik hoef pas om 3.00 te beginnen, dus er is nog tijd zat.” Echt zenuwachtig is hij alleen bij echt grote festivals als Pinkpop en Concert at Sea. Hij bereidt zich minuscuul voor. „Vlak voor het optreden wordt mijn keel gemasseerd. Ze drukken dan op mijn adamsappel en dat doet zeer. En ik moet in een machine met zout water in- en uitademen. Normaal duurt het een uurtje voordat je stem goed opgewarmd is, maar hiermee is het gelijk gebeurd.” In de VIP-lounge van Privé waar hij zijn optreden voorbereidt, staat genoeg drank klaar. „En dan gaan we viraal met het optreden, man!”

Ⓒ ProVisie