’Getjirp’ deed alarmbellen rinkelen: de weidesprinkhaan is terug!

1 / 2 1 / 2 Martijn Bunskoek is erg in zijn nopjes met zijn ontdekking van de zeldzame weidesprinkhaan. Ⓒ Michiel Poolman

Oldenzaal - Martijn Bunskoek heeft er slecht van geslapen. Hij vond in het natuurterrein Lonnekerberg bij Oldenzaal een zeer zeldzame weidesprinkhaan die al sinds 1992 niet meer in Nederland is gezien.