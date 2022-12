Jongeren willen niet meer in horeca werken: ’Imago van leuke werkgever neemt af’

Dat blijkt uit onderzoek van de ABN AMRO. Ondanks een krimp van het aantal uitstaande vacatures in het derde kwartaal, is de vraag naar arbeidskrachten groter dan voor de coronapandemie. Veel van de jongeren die voorheen in de horeca werkten, keren na de lockdown niet terug naar hun oude werkgever. Hoewel dit verloop niet extremer is dan vóór de pandemie zorgt het in combinatie met de toch al krappe arbeidsmarkt en de snelle inhaalvraag van consumenten in 2022 voor een gigantisch personeelstekort.

Nadat de lockdown-maatregelen werden opgeheven, bezochten we massaal de kroeg en gingen we veel uiteten. Horecazaken plukten hier de vruchten van. „Door de enorme inhaalvraag heeft de horeca dit jaar goede zaken gedaan en zijn de omzetten van restaurants, fastfoodzaken en cafés weer op het niveau van 2019, voor de coronacrisis”, aldus ABN Ambro.

Keerzijde

Maar die snelle toestroom van consumenten had ook een keerzijde. Qua personeel konden veel zaken de consumentenvraag maar nauwelijks bijbenen, met als gevolg een flink gepuzzel met werkroosters. Sommige ondernemers gooiden vanwege het gebrek aan werknemers zelfs eerder dan normaal de deuren dicht of openden bijvoorbeeld nog enkel in het weekend hun zaak.

Het roept de vraag op waar het personeel is gebleven. De horeca was immers altijd een geliefde werkgever voor jongeren die een leuke bijbaan willen, maar doordat horecazaken tijdens de lockdowns verplicht de deuren moesten sluiten, zocht veel personeel elders werk.

Toch signaleert ABN AMRO dat het verloop van jongeren in de horeca die de lockdowns meemaakten niet sterker was dan de zogenoemde ’natuurlijke’ uitstroom. Verloop van personeel was ook vóór corona – mede door seizoenswerk- in de horeca eerder regel dan uitzondering, waardoor er al voor de pandemie een structureel personeelstekort ontstond. Wel is het natuurlijke verloop groter onder jongeren van onder de 30 groter in vergelijking met het verloop van personeel dat ouder is dan 30.

Imago

Maar een deel van deze groep keert ook weer terug na een lockdownperiode, blijkt uit de analyse. De lockdowns hebben dus niet voor een extra verloop gezorgd ten opzichte van het natuurlijke verloop. „Maar het is vooral moeilijk om extra aanwas te vinden van personeel onder de 30 jaar”, concludeert de bank. Iets dat in deze tijd juist hard nodig is. „Het imago van horeca als leuke werkgever lijkt dan ook af te nemen”, aldus ABN. ,Jongeren konden tegen een hoger salaris werken bij bezorgdiensten of bij locaties van de GGD, waar de werktijden ook regelmatiger waren.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stelt dat ’er altijd veel jonge mensen in de horeca werk vonden’, maar erkent de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Deze vragen volgens de branchevereniging om ’een integrale innovatie aanpak’. „Goede – ook secundaire – arbeidsvoorwaarden maken dat we als branche onze mensen langer kunnen binden. Door meer aandacht te besteden aan training en opleiden, bieden we medewerkers perspectief en profileren we ons als een aantrekkelijke bedrijfstak.”

Want, zo benadrukt een woordvoerder van KHN: „De horeca is een prachtige branche om in te leren, te werken én te ontwikkelen.”