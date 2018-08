Moestuin basisschool leeggeroofd: ’Ik heb gehuild’

Meijer laat achter de vanwege de schoolvakantie stille basisscholen CBS De Lichtboei en OBS De Noordkaap zien dat er letterlijk en figuurlijk een flinke hap uit de voedselvoorraad is genomen. „Echt doodzonde, de kinderen doen juist zo graag mee. Ik doe het hier alweer zeven jaar graag, toch een levenswerk. Ik schrok echt enorm, heb gehuild toen ik deze leegte zag.”

Kleintjes wieden

Groepen kleintjes wieden en genieten normaal gesproken juist met volle teugen van de groene klusjes. Meijer: „Dat zie je aan hun gezicht. Het is educatie over de natuur, dit is biologisch! Maar vlak voordat de kinderen aardappels konden rooien waren die zoek. Deze onbekenden zijn er zeker ’s nachts een tijdje mee zoet geweest om een kruiwagen vol aardappels hier rustig weg te halen. Nu moest ik op school vertellen dat er flink wat weg was.”

De politie is er zelfs bij geweest. „Sneu toch…. Het is lastig denk ik daders te pakken, je moet dieven al toevallig overlopen. Wie doet dit nu? Naast de aardappels, sla en zaden verdween twee dagen later nog eens gereedschap uit het schuurtje. Behalve de kinderen is bovendien tevens de voedselbank gedupeerd, waar we ook wat voor doen. En stelen hoeft helemaal niet, wie er behoefte aan heeft kan best eens een maaltje meekrijgen”, benadrukt Meijer. „Zoals bonen. Dat is helemaal geen probleem.”

Dure grap

Naast de grote teleurstelling is het een dure grap, vreest Meijer. „Maar tot mijn plezier krijgen we vanuit de gemeenschap allerlei vervangers. Er was net een winkel uit Winschoten, die ons een lading nieuw gereedschap geeft. Daar ben ik echt geëmotioneerd van.” Voorlopig geeft de Groninger uit nabij Midwolda zeker niet op en de spontane inzameling gaat dus goed. „Ik ben hier vrijwel elke dag, ook in de vakantie zoals nu. Om water te geven bijvoorbeeld. Als we stoppen hebben we niks meer!”

Mede-vrijwilliger Gezinus van Lang (63) wijst op het belang van de forse moestuin. „Het is leuk en actief, kinderen poten zelfs. Ze leren er zoveel van over de natuur.” Ondanks de warmte houden plantjes stand. „We geven water, doen er alles voor. Zuur als het dan zo gaat, door onbekenden. Des te beter dat we vele positieve reacties via sociale media krijgen.” Inwoners van de regio laten zich inderdaad massaal horen via Facebook. Van ’verloedering van de maatschappij’ tot ’walgelijk en triest’, het is wel duidelijk wat de impact is. „Goed te horen”, aldus Van Lang.