Wedergeboorte van de Bluebird

Piloot Ted Walsh start de straalmotor van de iconische Bluebird, vijftig jaar nadat de snelheidsduivel met zijn toenmalige eigenaar Donald Campbell naar de bodem zonk van Coniston Water. Ⓒ Getty Images

Londen - De Blauwe Vogel vliegt weer. Over het water wel te verstaan. Ruim vijftig jaar nadat snelheidsduivel Donald Campbell in de Bluebird K7 verongelukte is het vaartuig weer waterwaardig. Niet dat er voorlopig snelheidsrecords mee zullen worden gebroken. De besturing is nog wat roestig.