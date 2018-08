Yvonne Stouthandel verloor 21 jaar geleden haar man. Hij redde twee Duitse drenkelingetjes, maar kwam daarbij zelf om het leven. Ⓒ Roel Dijkstra

Verdrinkingen in zee of ander zwemwater komen deze warme zomer bijna twee keer zoveel voor als in een normaal jaar. En iedere keer als er zo’n nieuwsbericht langskomt, staat Yvonne Stouthandel in gedachten weer aan de Franse kust. Haar man Ton verdronk 21 jaar geleden voor haar ogen om twee kindjes te redden. „Soms denk ik: was hij maar geen held geweest.”