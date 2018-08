Bejaarden in bloedheet verpleeghuis door foute berekening

Evacuatie van bejaarden met dementie naar de koelere dependance aan de overkant van de straat, personeel dat af en aan holt met extra drankjes, bouillon en waterijs.„Als je uit de lift stapt op de bovenverdieping komt de hitte als een deken op je af”, zegt een verpleegster.

Dat de warmte bij zorgcentrum Gouwzee voor extra problemen zorgt, komt door de gebrekkige ventilatie na de verbouwing van het vijftig jaar oude pand, vorig jaar. „Er zijn toen verkeerde berekeningen gemaakt. Daardoor is de doorstroming onvoldoende en wordt het met de warmte echt benauwd”, geeft de directeur Twisk van het tehuis toe.

Klachten

Het leidt tot klachten van familieleden van de veelal broze bewoners. „We hebben nu een brief rondgestuurd om ze op de hoogte te stellen van de maatregelen die we nemen en genomen hebben.”

Maandag, op de dag van de officiele start van de tweede hittegolf deze zomer, werkt het luchtverversingssysteem voor het eerst in tijden wat beter, de deuren staan open, ventilatoren en een verrijdbare airco draaien op volle toeren. „We kijken naar nog meer aanpassingen, maar die zijn niet van vandaag op morgen klaar”, verzucht Twisk.

’Airco geen oplossing’

„Een airco is ook geen oplossing. Dat vinden veel bewoners onaangenaam en het brengt andere risico’s met zich mee, zoals verspreiding van bacteriën. We hebben te maken met een zeer kwetsbare groep ouderen.”

Kortetermijnoplossing is een strikte naleving van het hitteplan en dus ijsjes en bouillon uitdelen, extra laten drinken. „Voor bewoners die dat willen hanteren we bovendien een tropenrooster. Dus verzorging extra vroeg in de morgen, als het nog wat koeler is.”