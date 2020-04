Viroloog: ’Coronavirus in België stilletjes aan beter onder controle’

Viroloog Steven van Gucht

BRUSSEL - De afgelopen 24 uur zijn 127 nieuwe coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen opgenomen terwijl 93 personen naar huis mochten. Het is voor het eerst in België dat het aantal ziekenhuisopnames fors onder de 200 is gezakt. Volgens viroloog Steven van Gucht is de epidemie „stilletjes aan beter onder controle”, zei hij op de dagelijkse persconferentie over de stand van zaken in het land.